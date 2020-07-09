В Крыму арестовали еще двоих участников «Хизб ут-Тахрир»**

Киевский районный суд Симферополя арестовал последних двоих из семи подозреваемых в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемые будут находится под стражей до сентября.

Во вторник, 7 июля, в Крыму сотрудники ФСБ задержали семь исламистов — членов группировки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России)*». Среди них были три главаря и четыре активных участника организации. По данным спецслужбы, они вербовали в свои ряды местных жителей, а также продвигали антиконституционные идеи.

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