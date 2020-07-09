Жириновский заявил о некорректном задержании Фургала

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что задержание Хабаровского губернатора Сергея Фургала прошло не совсем в корректной форме. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал — чего вы ждали 15 лет?», — заявил политик.

Жириновский добавил, что задержание было произведено «не в самой корректной форме». По его мнению, не стоило надевать наручники на Фургала, так как «убернатор - не преступник, никуда не сбежит».

Кроме того, депутат посоветовал оперативникам проводить такие задержания с бандитами, а не с высшим должностным лицом региона.

Глава ЛДПР отметил, что Фургал никогда не будет исключен из партии.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Фургал подозревается минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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