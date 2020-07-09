При массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек
В результате массовых беспорядков в столице Сербии Белграде в ночь на четверг, 9 июля, пострадали 36 человек, 19 из них — сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу скорой помощи.
Отмечается, что различные травмы получили 19 полицейских и 17 демонстрантов. Одного из сотрудников МВД сбила машина.
По словам министра внутренних дел Небойша Стефановича, у одного из полицейских были сломаны обе ноги.
Протесты в Белграде начались после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном введении новых мер для борьбы с коронавирусом.
Согласно оценкам сербского МВД, 8 июля к зданию парламента пришли порядка 5 тысяч человек.
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