При массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек

В результате массовых беспорядков в столице Сербии Белграде в ночь на четверг, 9 июля, пострадали 36 человек, 19 из них — сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу скорой помощи.

Отмечается, что различные травмы получили 19 полицейских и 17 демонстрантов. Одного из сотрудников МВД сбила машина.

По словам министра внутренних дел Небойша Стефановича, у одного из полицейских были сломаны обе ноги.

Протесты в Белграде начались после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном введении новых мер для борьбы с коронавирусом.

Согласно оценкам сербского МВД, 8 июля к зданию парламента пришли порядка 5 тысяч человек.

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