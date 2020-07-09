В Башкирии женщину приговорили к 15 годам колонии за убийство ребенка

Верховный суд Башкирии приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу за убийство годовалого ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, ночью в августе 2019 года 29-летняя жительница Дюртюлинского района задушила своего сына из-за того, что тот не переставал плакать. Она закопала труп во дворе своего дома и после обратилась в полицию с заявлением, что ребенок пропал.

Злоумышленница выдвигала версии, что мальчика мог похитить отец или он мог сам уйти из дома.

Спустя несколько дней женщина призналась в совершении преступления и показала место захоронения. В суде она не смогла объяснить мотивы убийства.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком до 15 лет и штраф в размере 1 млн рублей.

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