Птенцы розовых и красных фламинго появились на свет в Московском зоопарке

В зоопарке Москвы вылупились птенцы розовых и красных фламинго. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что на свет появились один розовый и четыре красных фламинго.

Когда птенцы подрастут, их распределят по зарубежным или российским зоосадам для формирования новых пар с другими фламинго.

В настоящее время птенцы еще не похожи на своих родителей, у них мягкий серый пух и короткие лапы. Лишь черед два-три месяца у них появится розовое и красное оперение, а привычного образа они достигнут ближе к двум годам.

За маленькими фламинго присматривают оба родителя, отец также помогал матери высаживать яйца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Детеныши чакоанской мары родились в зоопарке Москвы

— В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

— У московской пары краснокнижных черных аистов появилось потомство