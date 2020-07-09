Птенцы розовых и красных фламинго появились на свет в Московском зоопарке
В зоопарке Москвы вылупились птенцы розовых и красных фламинго. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что на свет появились один розовый и четыре красных фламинго.
Когда птенцы подрастут, их распределят по зарубежным или российским зоосадам для формирования новых пар с другими фламинго.
В настоящее время птенцы еще не похожи на своих родителей, у них мягкий серый пух и короткие лапы. Лишь черед два-три месяца у них появится розовое и красное оперение, а привычного образа они достигнут ближе к двум годам.
За маленькими фламинго присматривают оба родителя, отец также помогал матери высаживать яйца.
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