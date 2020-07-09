СК проводит обыски у мундепа Галяминой и членов «Открытой России»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Следственный комитет проводит обыски у членов организации «Открытая России» и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анри Цискаришвили.
По его словам, он находится у координатора «Открытой России» Ольги Горелик, там происходит обыск сотрудниками СК.
Также адвокат отметил, что по тому же делу идут обыски у координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, у шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова и у депутата Юлии Галяминой.
Дополнительные детали Цискаришвили не приводит.