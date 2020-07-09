Четверг в Москве будет дождливым
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Синоптики прогнозируют в четверг, 9 июля, дожди с грозами в Москве, сообщает Гидрометцентр.
Днем в столице будет облачно, кратковременный дождь, а на востоке местами сильный ливень с грозой. Температура воздуха будет варьироваться от +19°C до +21°C. Ветер северо-западных направлений до 11 м/с, но при грозе порывы могут достигать 18 м/с.
Вечером и ночью температура опустится до +10°C.
Давление составит 744 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
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