Четверг в Москве будет дождливым

Синоптики прогнозируют в четверг, 9 июля, дожди с грозами в Москве, сообщает Гидрометцентр.

Днем в столице будет облачно, кратковременный дождь, а на востоке местами сильный ливень с грозой. Температура воздуха будет варьироваться от +19°C до +21°C. Ветер северо-западных направлений до 11 м/с, но при грозе порывы могут достигать 18 м/с.

Вечером и ночью температура опустится до +10°C.

Давление составит 744 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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