Главу Приморского океанариума Владивостока задержали по подозрению в коррупции

Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.

По ее словам, в учреждении вскрылись факты, которые указывали на возможную коррупцию. После этого океанариум обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

«Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова», — добавила Поддубная.

Также агентству рассказали в правоохранительных органах, что Логинова задержали во время получения взятки в 2 млн рублей. Однако в общей сложности директор намеревался получить около 9 млн рублей от подрядчика, обслуживающего океанариум, у которого он вымогал деньги. В настоящее время, Логинов, который возглавлил океанариум в 2018 году, уже задержан.

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