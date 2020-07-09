В Китае за сутки выявлены еще 15 случаев заражения COVID-19
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В Китае обнаружили еще 15 новых случаев заражения коронавирусом, шесть из которых у бессимптомных носителей, сообщает Госкомздрав КНР.
Как отмечается, все активные (9) и бессимптомные случаи были ввозными.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 581 случай коронавируса. 78,5 тыс. выздоровевших, 4,6 тыс. умерших.
Согласно официальным данным, коронавирусом в мире заразились 12 007 327. При этом число летальных случаев составляет 548,7 тысяч, выздоровели за все время 6,5 млн человек.
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