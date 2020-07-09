Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы. Об этом написал в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

Также Пархоменко объявил о введении режима ЧС с 19.00 8 июля и до разрешения ситуации.

По его словам, опасная ситуация на дамбе создалась из-за прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков. В результате появилась угроза разлива реки Городянка и затопления частного жилого сектора.

«Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу», — добавил Пархоменко.

В настоящее время уже были эвакуированы 52 человека, семь из которых дети. Помимо этого, было отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц. На месте работают все спасательные службы, 16 единиц техники и 60 человек.

По данным Пархоменко, в результате прорыва дамбы никто не пострадал. «Ситуация беспрецедентная. Возможен второй удар потока воды», — заключил он.

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