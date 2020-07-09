Число обнаруженных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 млн

С начала эпидемии коронавируса в Бразилии заразились инфекцией свыше 1,7 млн человек, сообщает Минздрав страны.

За последние сутки в Бразилии зафиксирован 44 571 новый случай заражения. Также по последним подсчетами, на 1223 увеличилось число летальных случаев, достигнув отметки почти 68 тысяч умерших.

В министерстве добавили, что выздоровели после заражения свыше 1 млн человек.

В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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