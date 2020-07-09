Калифорнийский университет впервые в истории выбрал темнокожего президента

Калифорнийский университет (UC) впервые в истории государственного учреждения выбрал темнокожего президента, сообщает «Би-би-си».

Со следующего месяца 69-летний Майкл Дрейк возглавит одну из крупнейших государственных университетских систем в США. Он вступит в должность во времена, когда бюджеты сокращены, а жизнь в кампусе для 280 тысяч студентов перевернута из-за вспышки коронавируса. Дрейк сменит экс-министра внутренней безопасности США Джанет Наполитано, которая с 2013 года была президентом Калифорнийского университета и являлась первой женщиной-президентом учреждения.

Наполитано отметила, что назначение Дрейка стало «еще одним шагом в постоянных усилиях университета по отражению богатого разнообразия штата».

«Я взволнован и готов к работе», — прокомментировал Дрейк решение о своем назначении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден указал на существование системного расизма в США

— Обвиняемый по делу об убийстве Флойда полицейский освобожден под залог

— Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после выступления Трампа