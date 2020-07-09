Свыше 20 авиарейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

В аэропортах столицы отменили более 20 авиарейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 0.23 мск, в Шереметьево задержано два рейса. Во Внуково один рейс задержали и один — отменили.

В Домодедово три рейса задержано и 16 — отменено.

Сведения о задержках и отменах в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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