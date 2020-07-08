В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма

В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России по городу.

По версии следствия, 23-летний мужчина размещал на своей странице во «ВКонтакте» материалы, содержащие оправдание теракта, который произошел в октябре 2018 года в Архангельской области.

Задержанный называл идеологию и практику терроризма «правильными и нуждающимися в поддержке и подражании».

Мужчине предъявлено обвинение по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

В 2018 году у здания ФСБ в Архангельской области произошел теракт. Его совершил 17-летний подросток, который в результате погиб.

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