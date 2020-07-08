В Марокко число заражений коронавирусом почти достигло 15 тысяч

В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 164 человек, что увеличивает общее число заражений до 14 771, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего выздоровели 11 316, умерли 242 пациента. В стране тесты сдали больше 804 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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