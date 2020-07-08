В метро Тегерана два вагона сошли с путей

В метро Тегерана два вагона поезда сошли с путей, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на официального представителя скорой помощи страны Моджтебу Халеди.

«В 19.50 по местному времени (18.20 мск) на шестой линии тегеранского метрополитена произошла авария двух последних вагонов поезда», — сказал Халеди.

Он отметил, что погибших и пострадавших нет. Тем не менее, движение на линии остановили до конца дня.