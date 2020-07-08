Мурашко: в российских больницах остаются 112 тысяч пациентов с COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что настоящий момент в российских медучреждениях продолжают лечиться от коронавируса около 112 тыс. человек, передает ТАСС.

«Мы все-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть, и в общем в стране сегодня на больничных койках находится 112 тысяч человек», — сказал министр.

По последним данным, в России выявлено более 701 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли более 10,6 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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