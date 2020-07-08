Эксперт оценил риск заразиться коронавирусом при купании

Риск заразиться коронавирусом при купании невелик, заявил главный специалист российского минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я считаю, что есть относительная безопасность... Теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде», — сказал Никитин.

Ранее в России открылись 60 направлений для туризма.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.

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