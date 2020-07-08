Дело о хулиганстве завели на нападавшего на женщин нижнекамского маньяка
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Прокуратура Татарстана завела уголовное дело о хулиганстве на мужчину, который нападал на женщин в парке Нижнекамска, передает ТАСС.
Дело заведено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
«В ближайшее время подозреваемый будет задержан», — сообщили в прокуратуре.
Ранее глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту появления видео, на котором мужчина напал на пятерых женщин, гуляющих по парку в Нижнекамске.
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