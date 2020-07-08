Аномальная жара на юге России спадет к концу недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что аномально высокая температура, установившаяся на юге России, несколько уменьшится к концу текущей недели, передает ТАСС.

«Прохлада доберется и до южных регионов, но резкого похолодания не будет. Температура понизится до 30-33 градусов вместо 37», — сказал Синенков.

Он отметил, что синоптики не ожидают дождей в регионе до 13-14 июля. С начала следующей недели из-за них температура воздуха опустится еще сильнее — до 28-33 градусов.

В зону идущего циклона попадут Ростовская область, Краснодарский край, республики Северного Кавказа.

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