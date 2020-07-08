ЮАР выделила поля для полутора миллиона могил на фоне коронавируса

Самая густонаселенная провинция Южно-Африканской Республики Гаутенг выделила землю для полутора миллиона могил из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в последние две недели, объявил министр здравоохранения местного правительства Бандиле Масуку. Об этом пишет ТАСС.

«Мы держим в готовности площади для 1,5 млн могил... Это очень неприятная тема, но такова реальность нынешних дней», — сказал министр.

Масуку объяснил, что ЮАР готовиться стать центром эпидемии в Африке. Он также выразил надежду, что эти могилы не понадобятся. Также правительство готовит план по переселению некоторых кварталов, чтобы изолировать их на карантине.

В провинции Гаутенг живут больше 15 млн человек. Среди жителей коронавирусом заразились около 70 тыс., умерли 403 пациента. Во всей Южно-Африканской республике коронавирус подтвердился почти у 216 тыс., погибли 3,5 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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