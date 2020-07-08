В Минздраве заявили о снижении младенческой смертности в РФ

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что младенческая смертность в стране в 2019 году сократилась на 3,9%, а материнская — на 8,2%. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Младенческая смертность в нашей стране лишь за один год, с 2018 по 2019 г. сократилась на 3,9%. Материнская смертность за год снизилась на 8,2%», — написал Салагай.

Он добавил, что здоровье российских семей напрямую зависит от здоровья российских женщин. Замминистра призвал их ответственно относиться к своему здоровью, а также регулярно проходить диспансеризацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Словно кролики»: как страны решают проблему демографии