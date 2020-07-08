Познер увидел «советский запах» в идее создания министерства пропаганды

Журналист Владимир Познер раскритиковал предложение о создании в России министерства пропаганды. В беседе с «Газетой.Ru» телеведущий заявил, что эта инициатива имеет «советский запах».

«Проблема в том, что сейчас наши источники информации контролируются властью и очень часто грешат неточностью, я тут буду вежлив. Поэтому существует довольно высокий уровень недоверия к собственной стране. Если данный господин полагает, что министерство пропаганды сможет исправить это положение, то, наверное, он не очень хорошо разбирается в этом вопросе. Это идея очень плохая. Она попахивает реакционностью, имеет сильный советский запах. Я очень надеюсь, что никто к этому прислушиваться не станет», — объяснил Познер.

Ранее с предложением о создании министерства пропаганды выступил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов.

По его словам, сейчас в стране нет государственного органа, отвечающего за эту сферу.

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