На Филиппинах число заражений коронавирусом превысило 50 тысяч

На Филиппинах за сутки коронавирус подтвердился у 2 539 человек, что стало рекордным суточным приростом и увеличило число заражений до 50 тыс., пишет минздрав страны.

Всего в стране скончались 1 314, выздоровели 12 588 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.