В Ростове-на-Дону жара побила температурный рекорд 1938 года
В Ростове-на-Дону был установлен температурный рекорд — днем столбик термометра поднялся до +40,2°С, что превысило показатель 1938 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ростовский Гидрометцентр.
«Самым жарким днем было седьмое число. Тогда, в 1938 году было зафиксировано +38,0°С, а вчера – +40,2°С», — рассказал собеседник агентства.
Таким образом, был перекрыт исторический максимум за 82 года.
Отмечается, что такая погода в регионе установилась из-за выноса сухого и жаркого воздуха со Средней Азии.
8 июля из-за дождя температура воздуха в Ростове-на-Дону снизилась, однако на востоке области по-прежнему стоит сильная жара около +40°С.
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