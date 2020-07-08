В Нижнекамске мужчина нападал на женщин, гуляющих по парку с детьми

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту появления видео, на котором мужчина напал на пятерых женщин, гуляющих по парку в Нижнекамске, сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, инциденты произошли в городском парке «Семья». На видеокадрах видно, как мужчина со спины ударяет женщин ногами, многих неоднократно, нападения происходят на глазах у детей. Одну из женщин мужчина бьет ногой, от чего она падает, после этого он продолжает пинать девушку.

По данным МВД, 3 июля в Нижнекамске мужчина 1986 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам в парке «Семья». Его задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. Потерпевшим гражданам назначена судебно-медицинская экспертиза.

Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Татарстану организовать доследственную проверку и дать правовую оценку всем обстоятельствам происшествий.