В американском Патерсоне семь человек получили ранения при стрельбе

В американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, семь человек пострадали в результате стрельбы. Об этом информирует телеканал WABC.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 7 июля, после 23 часов по местному времени (6 утра мск).

Четырех человек направили в больницу с тяжелыми травмами, еще трое сами обратились в медучреждение.

Злоумышленники, открывшие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле. Мотивы их пока неизвестны.

Прокуратура начала проверку после случившегося.

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