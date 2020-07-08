Кремль не считает, что в России участились преследования журналистов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят тренда в участившихся преследованиях журналистов со стороны правоохранительных органов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нет, мы такого тренда не замечаем, не видим», — заявил он, отвечая на вопрос не замечают ли в Кремле участившиеся задержания представителей СМИ и уголовные дела в отношении журналистов.
Песков добавил, что в таком вопросе нужно «исходить из конкретики» и не обобщать.
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