Кремль не считает, что в России участились преследования журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят тренда в участившихся преследованиях журналистов со стороны правоохранительных органов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, мы такого тренда не замечаем, не видим», — заявил он, отвечая на вопрос не замечают ли в Кремле участившиеся задержания представителей СМИ и уголовные дела в отношении журналистов.

Песков добавил, что в таком вопросе нужно «исходить из конкретики» и не обобщать.

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