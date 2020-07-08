В Хабаровском крае задержали подозреваемую в поджоге нескольких жилых домов

Полиция задержала жительницу Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, которую подозревают в умышленном поджоге двух многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

По данным правоохранителей, подозреваемая подожгла многоквартирный деревянный дом в Николаевске-на-Амуре, он сгорел полностью. Спустя месяц она подожгла еще один многоквартирный дом, где проживал ее бывший муж. Жильцы вовремя заметили огонь и потушили его.

31-летняя жительница Николаевска-на-Амуре была задержана сотрудниками полиции ОМВД России по Николаевскому району.

«Женщина призналась в содеянном и рассказала, что в первом случае она подожгла дом, где была прописана, но не проживала. Так как строение было признано аварийным, злоумышленница решила, что таким способом она получит новое жилье», — сообщили в УМВД.

Отмечается, что во втором случае поджога она хотела выяснить отношения с бывшим мужем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», подозреваемая заключена под стражу.