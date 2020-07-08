Премьер Сербии отреагировала на беспорядки у парламента в Белграде
Премьер Сербии Ана Брнабич прокомментировала связанные с мерами против COVID-19 массовые беспорядки, произошедшие накануне в центре Белграда. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она осудила «вандализм политиков, которые стоят за насильственным вторжением» в здание парламента Сербии.
Брнабич также назвала пандемию коронавируса величайшим мировым кризисом со времен Второй мировой войны.
Как стало известно ранее, в центре Белграда произошли массовые беспорядки. Они начались после того, как президент страны Александр Вучич заявил о возможном введении новых мер для борьбы с коронавирусом.
Согласно оценкам сербского МВД, к зданию парламента пришли порядка 5 тысяч человек.
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