В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
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Первый пакет законопроектов для реализации поправок внесут в Госдуму в среду, 8 июля. Об этом заявил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности. Нарушителю будет грозить наказание в виде лишения свободы до десяти лет.
Также за призывы нарушить территориальную целостность будут предусматриваться штрафы до 300 тысяч рублей.
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