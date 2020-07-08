В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Первый пакет законопроектов для реализации поправок внесут в Госдуму в среду, 8 июля. Об этом заявил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности. Нарушителю будет грозить наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Также за призывы нарушить территориальную целостность будут предусматриваться штрафы до 300 тысяч рублей.

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