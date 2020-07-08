В Москве около 300 пар вступят в брак в День семьи, любви и верности

В московских ЗАГСах в День семьи, любви и верности, 8 июля, состоятся около 300 торжественных регистраций брака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Она отметила, что в этот день для регистрации брака кроме дворцов бракосочетания также будут открыты все отделы ЗАГС.

Кроме того, всем парам вручат тематические открытки и значки в виде ромашек — символа Дня семьи, любви и верности, а также букеты с ромашками подарят невестам в некоторых дворцах бракосочетания.

С 8 июля также вновь будут проходить церемонии чествования юбиляров супружеской жизни.

День семьи, любви и верности посвящен дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

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