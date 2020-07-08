В Роскосмосе отказались комментировать арест Сафронова

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко отказался комментировать арест советника главы госкорпорации Ивана Сафронова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать инцидент и не стал раскрывать своего отношения к ситуации.

Ранее суд арестовал Сафронова на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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