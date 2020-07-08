В Москве в среду ожидаются дожди и до +28°С

В Москве и области в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют до +28°С, гласят данные Гидрометцентра.

Ожидается, что температура днем будет варьироваться от +26°C до +28°C, а ночью — от +12°C до +14°C.

В небе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. На западе области будет облачно, дождь, гроза. Также на западе области ветер подует северо-западный, 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. При этом в других районах столичного региона ветер будет 5-10 м/c, при грозе его порывы будут до 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, а ночью — 744 мм.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.