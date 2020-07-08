Протестующие из-за мер по коронавирусу в Белграде прорвались в парламент

В центре Белграда в ночь на среду наблюдались массовые беспорядки. Жители города вышли на улицы после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о намерении властей ввести новые меры против коронавируса, передает РИА «Новости».

Как сообщается, некоторые демонстранты атаковали полицейские кордоны, части из них удалось попасть в холл здания парламента Сербии. Кроме того, они смогли сжечь три полицейских автомобиля и пару мусорных контейнеров. В ответ полиция распыляла слезоточивый газ и использовала другие спецсредства.

Согласно оценкам сербского МВД, к зданию парламента пришли порядка 5 тысяч человек. При этом тех протестующих, кто сумел пробраться в холл скупщины, уже задержали.

По состоянию на вторник, 7 июля, общее число случаев COVID-19 в Сербии достигло 16 719, умерли 330 пациентов.