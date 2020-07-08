День России предложили праздновать 1 июля

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Она сообщила в беседе с RT, что уже направила соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину.

Она считает, что 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом Советского Союза, а не с получением страной независимости. По ее мнению, нужно назначить другую дату празднования Дня России. Самым подходящим днем для этого является 1 июля, указывает общественница.

«Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования (по поправкам в Конституцию. — прим. ред.), 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём», — предложила Волынец.

Общероссийское голосование прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За изменения основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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