Рыболовное судно затонуло в Приморье

У берегов острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно «Атлант 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Морского спасательно-координационного центра Владивостока Николая Пирожкова.

Он уведомил, что все четыре члена экипажа были спасены проплывавшим мимо катером. Их состояние удовлетворительное, отметил глава центра.

«Седьмого июля днем в районе мыса Вятлина острова Русского затонуло рыболовное судно в результате водотечности корпуса», — рассказал Пирожков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спасение моряков: у берегов Эстонии затонул российский траулер

— Бедствие у берегов Турции: погибли шестеро моряков

— В Японии затонуло грузовое судно, 13 членов экипажа пропали без вести