Адвокат: дело в отношении Сафронова возбуждено 6 июля, но уже насчитывает 7 томов

Уголовное дело о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова было возбуждено 6 июля, однако уже насчитывает семь томов, заявил его адвокат Иван Павлов. Об этом сообщает ТАСС.

«Дело было возбуждено 6 июля, в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками», — утверждает защитник.

По его словам, за Сафроновым долгое время вели слежку, собирая информацию.

Ранее Павлов рассказал, что его подзащитный подозревается в работе на спецслужбы Чехии.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене и арестован на два месяца. В Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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