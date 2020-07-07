В Казахстане на фоне COVID-19 возник ажиотаж на лекарства

В Казахстане на фоне пандемии коронавируса возник повышенный спрос на лекарства, передает РИА «Новости».

По данным агентства, власти приступили к преследованию недобросовестных предпринимателей и спекулянтов, которые создают дефицит медикаментов и искусственно завышают цены на них.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 109 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в республике достигло 49 683.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.