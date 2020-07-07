Итальянские врачи разделили сросшихся черепами сиамских близнецов

Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù разделили двухлетних сестер — сиамских близнецов из Центральноафриканской республики, передает РИА «Новости».

Девочки родились со сросшимися черепами.

Отмечается, что это первый случай в Италии — и, вероятно, единственный в мире — успешной операции при полной задней краниопагии (срастании черепов), что является одной из самых редких и наиболее сложных форм слияния на костном и мозговом уровнях.

Врачи потратили на подготовку и исследования больше года, после чего было проведено три вмешательства. Последняя операция состоялась в июне. В ней приняли участие более 30 врачей и медсестер.

Спустя месяц девочки чувствуют себя хорошо, но пока остаются под наблюдением врачей.

Мать близняшек поблагодарила врачей и выразила надежду, что детей крестит сам папа Франциск.