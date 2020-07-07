Глава ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 в мире еще не достигла своего пика, передает ТАСС.

Гебрейесус рассказал, что за выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения.

«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — заключил глава ВОЗ.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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