Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
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Обвинение попросило осудить на 15 лет колонии главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии и изготовлении детской порнографии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
«15 лет строгого режима», — ответил Ануфриев на вопрос о том, какой срок запросила прокуратура.
Защитник добавил, что в прениях начал выступать сам обвиняемый. Завтра он планирует произнести последнее слово.
Дмитриев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, а также в изготовлении детской порнографии с ее участием.
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