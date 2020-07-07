Эксперты ВОЗ поедут в Китай, чтобы понять возникновение коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отправятся в Китай, чтобы понять возникновение коронавируса, заявил гендиректор Тедрос Аданом Гебреисус. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ее (миссии) задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку», — сказал Гебреисус.

Ранее США и другие страны не раз заявляли об искусственном происхождении вируса. По некоторым версиям, Китай специально допустил распространение по миру, чтобы пошатнуть экономики соперников.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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