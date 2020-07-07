На севере Турции сгорели 450 га леса

На Галлипольском полуострове на северо-западе Турции сгорело больше 450 га леса, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в эфире телеканала Haberturk.

«Опасность, грозившая населенным пунктам, устранена. Никто не пострадал», — добавил Пакдемирли.

Отмечается, что пожар вспыхнул в 15:00 (совпадает с мск) около деревни Ильгардер. Распространению огня способствовал сильный ветер, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.

В тушении участвовали вертолеты, беспилотники и 500 пожарных. Причина возгорания пока не установлена.

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