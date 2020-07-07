Трех журналисток задержали за акцию поддержки подозреваемого в госизмене Сафронова

Журналистку газеты «Коммерсант» Елену Черненко задержали после одиночного пикете в Москве и везут в отдел полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам задержанной, ее везут в Мещанский ОВД. Она добавила, что задержание было произведено «за проведение публичного мероприятия в период пандемии».

Черненко уточнила, что стояла в одиночном пикете в защиту сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова, который был задержан утром по подозрению в госизмене.

«С Иваном Сафроновым я в «Коммерсанте» проработала наверное около девяти лет, и я считаю его одним из лучших людей, с которыми я когда-либо работала. Никогда в жизни не поверю, что он мог с кем-то сотрудничать, с какими-то спецслужбами НАТО, продавать какую-то информацию», — заявила она в видеообращении.

«Коммерсантъ» в своем Telegram-канале также отмечает, что на акции в поддержку Сафронова были задержаны еще две журналистки — Кира Дюрягина из «Ъ» и Ольга Чуракова из издания «Проект».

Сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова задержали в Москве во вторник, 7 июля.

Сафронов отвечал за выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации, а также курировал некоторые спецпрограммы. Свою должность он занимает около двух месяцев.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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