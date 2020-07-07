Делом о госизмене Сафронова занимается следователь по шпионскому делу Цуркан

Расследованием уголовного дела о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова занимается следователь Следственного управления ФСБ Андрей Креков, известный по расследованию дела в отношении бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой ФСБ в шпионаже. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

По данным источника, сейчас с Сафроновым проводятся следственные действия. Позднее Лефортовский суд Москвы решит вопрос избрания Сафронову меры пресечения.

Советник главы «Роскосмоса» подозревается в том, что работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной безопасности России.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

7 июля Сафронова задержали в Москве.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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