Следствие отпустит Верзилова под подписку о невыезде по делу о втором гражданстве

Следственный комитет России намерен отпустить издателя «Медиазоны» Петра Верзилова под подписку о невыезде из-за обвинений в наличии у него канадского гражданства, о котором он не сообщал в законном порядке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Верзилову инкриминируют ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства). Ему грозит штраф до 200 тыс. рублей или 400 часов обязательных работ.

В ведомстве отметили, что Верзилов пока допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Накануне Верзилов сообщил, что стал фигурантом дела о наличии второго гражданства, о котором он не сообщил в утвержденном законом порядке. Он добавил, что его вызвали на допрос, назначенный на 7 июля.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Верзилова к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

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