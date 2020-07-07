Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он назвал ее «неясной», а также отметил, что российский лидер Владимир Путин в понедельник, 6 июля, заявлял об этом.

«Она настолько неясная, насколько возникают различные очаги вспышек», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация является нестабильной, поскольку меняется «изо дня в день».

1 июля ЕС разрешил въезд гражданам из десяти стран, включая Японию, Грузию, Австралию, Канаду. Кроме того, въезд на территорию ЕС будет разрешен гражданам Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

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