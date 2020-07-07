В Москве зафиксировали 629 новых случаев коронавируса

В Москве зафиксировали 629 случаев коронавируса за прошедший день. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram.

Всего в столице выявили 226 174 случая коронавируса, выздоровели 159 718 человек, умерли 3 999.

Отмечается, что число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 41,8% за две недели. Доля выздоровевших возросла до 71% начиная с 1 апреля.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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