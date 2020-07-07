СК завершил расследование двух дел о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование двух уголовных дел о публикации фотографий нацистов в ходе акции «Бессмертный полк», обвиняются 19-ти летний житель Перми Даниил Симанов и 23-х летний житель Ульяновска Вячеслав Круглов. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,3 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Следствие установило, что Симанов отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию советского военачальника Андрея Власова, который перешел на сторону нацисткой Германии в ходе войны. Круглов, в свою очередь, отправил на сайт фотографию Адольфа Гитлера.

По данным СК, своими действиями Симанов пытался оправдать Власова. Круглов же назвал свой поступок шуткой. Уголовные дела направлены в прокуратуру.

Шествие «Бессмертного полка» в онлайн-режиме прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов Великой Отечественной войны злоумышленники разместили снимки нацистских преступников — фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и других нацистов, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

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